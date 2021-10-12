13 ноября выходит новая комедийная передача телеканала KBS

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Телерадиокомпания KBS в июне 2020 года объявила о завершении комедийной передачи Gag Concert (개그콘서트), показ которой начался в июле 1999 года. Между тем, на экраны выходит новая развлекательно-юмористическая передача под названием «Кэсынчжа» (개승자). Оно состоит из нескольких частей слов на корейском языке: «кэ» от слова gag (개그) и «сынчжа» - от слова «кэсынчжадыль» (계승자들), что переводится как «продолжатели традиций». Ранее сообщалось, что передача будет называться «Дорога в Gag concert» (로드 투 개콘). Название было изменено по результатам конкурса, проведённого в Instagram. Новая передача представляет собой конкурс на выбывание среди 16 команд комедиантов. Всего будет проведено пять раундов, победители которых будут определены по результатам зрительского голосования. Лучшие из лучших встретятся в финальном раунде. Показ многолетней юмористической передачи Gag concert был завершён 26 июня 2020 года. Первый выпуск передачи вышел на экраны 4 сентября 1999 года.