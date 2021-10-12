Песня «Моя вселенная» поднялась на 12-е место в Official Charts

ⓒ James Marcus Haney x Heo Jae Young x Kim So Jung

Рок-группа Coldplay совместно с участниками BTS (방탄소년단) 24 сентября представила песню «Моя вселенная» (My Universe). По данным на пятницу, 8 октября, новинка поднялась на 12-е место в британском музыкальном хит-параде Official Charts. Неделей ранее песня находилась лишь на 21-й позиции. Лучшим результатом для песни является третья строчка, которую она заняла 1 октября, впервые попав в музыкальный хит-парад. На сегодняшний день это одна из трёх песен BTS, продемонстрировавших столь высокий результат, наравне с двумя музыкальными хитами «Динамит» (Dynamite) и Butter. Для британской группы Coldplay это также является большим успехом. «Моя вселенная» стала первой песней группы, поднявшейся на третью строчку чарта за последние 4,5 года.