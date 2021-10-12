По пути в аэропорт (5) 당연하지

Диалог недели

효은(Хё Ын): 내일 축구부 테스트 잘할 수 있겠지?

Могу ли я завтра пройти тестирование в футбольной команде?

제아(Чэ А): 당연하지.

Конечно.

내가 태어나서 너처럼 잘하는 여자 초딩 축구 선수를 본 적이 없어.

За всю свою жизнь я ни разу не видел такую талантливую девочку-футболистку из начальных классов, как ты.

효은(Хё Ын): 여자 초딩 축구 선수? 왠지 되게 귀하게 들리는데.

Девочка-футболистка из начальных классов? Мне кажется, звучит круто.





Фраза недели

당연하지

[Тан-нён-ха-чи]

Конечно





Грамматика

당연하지 – от прилагательного 당연하다, которое имеет значения «естественный», «безусловный». Сюда добавляется окончание глагола –지, которое употребляется, когда говорящий положительно описывает о чем-либо, приказывает или предлагает что-либо. Все вместе получается 당연하지, что переводится как «естественно», «безусловно» или как в нашем диалоге «конечно». Используя данное выражение, говорящий выражает утверждение, уверенность, согласие с мнением собеседника.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 당연하지

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 당연하지요, 당연하죠

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 당연합니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



