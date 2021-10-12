Змей-небожитель

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Давным-давно жили-были старик и старуха. Каждый раз, когда выдавался случай, они ходили в горы, чтобы попросить богов послать им ребёнка. Пара была настолько едина в своём желании, что боги послали старухе ребёнка. Но она родила не ребёнка, а большую змею!

- И всё же жизнь нам дарована свыше, давай вырастим эту змею!





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Шло время, по-человечески змей был бы уже молодым юношей. Старуха пошла к соседям и рассказала, что хотела бы женить сына на одной из их дочерей. За змея согласилась выйти замуж младшая дочь.

- Я выйду замуж за змея-небожителя.

Младшая из сестёр ласково называла так змея, не имея в виду ничего особенного.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Наконец младшая сестра и змей поженились. С наступлением глубокой ночи невеста заснула крепким сном. Девушка проснулась от звука открывшейся двери. Перед ней стоял незнакомый юноша.

- Не волнуйся! Это я – твой муж, с которым ты сегодня сыграла свадьбу.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Змей рассказал, что когда-то жил на небесах, но из-за проступка был наказан и рождён змеем. Но если его полюбит девушка, то ночью он сможет превращаться в человека. С тех пор днём юноша жил как змей, а ночью превращался в человека. Молодые жили дружно и счастливо.

Наконец наказание змея закончилось, и теперь он мог жить человеком. Он отправился известить об этом небеса.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Младшая сестра больше не могла сидеть сложа руки в ожидании мужа, поэтому решила сама отправиться на его поиски. По пути она помогла воронам, кабану и льву, за что те указали ей правильную дорогу. В конце концов, девушка оказалась в невиданном прежде мире.

Встретившись, молодые долго плакали в крепких объятиях друг друга. Но через несколько дней змей должен был жениться на дочери старосты деревни, в которой он теперь жил.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Тогда молодые пошли к старосте и всё рассказали ему. После долгих раздумий староста предложил девушкам выполнить три задания. Героиня собрала все силы, чтобы справиться с предстоявшими испытаниями.

Благодаря сильному желанию и долгим стараниям девушка снова вышла замуж за любимого змея-небожителя! С тех пор у них родилось много детей, и они жили вместе долго и счастливо.