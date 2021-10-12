Змей-небожитель

Бум изучения корейского языка с BTS
2021-10-12
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-10-12
Давным-давно жили-были старик и старуха. Каждый раз, когда выдавался случай, они ходили в горы, чтобы попросить богов послать им ребёнка. Пара была настолько едина в своём желании, что боги послали старухе ребёнка. Но она родила не ребёнка, а большую змею!
- И всё же жизнь нам дарована свыше, давай вырастим эту змею!
Шло время, по-человечески змей был бы уже молодым юношей. Старуха пошла к соседям и рассказала, что хотела бы женить сына на одной из их дочерей. За змея согласилась выйти замуж младшая дочь.
- Я выйду замуж за змея-небожителя.
Младшая из сестёр ласково называла так змея, не имея в виду ничего особенного.
Наконец младшая сестра и змей поженились. С наступлением глубокой ночи невеста заснула крепким сном. Девушка проснулась от звука открывшейся двери. Перед ней стоял незнакомый юноша.
- Не волнуйся! Это я – твой муж, с которым ты сегодня сыграла свадьбу.
Змей рассказал, что когда-то жил на небесах, но из-за проступка был наказан и рождён змеем. Но если его полюбит девушка, то ночью он сможет превращаться в человека. С тех пор днём юноша жил как змей, а ночью превращался в человека. Молодые жили дружно и счастливо.
Наконец наказание змея закончилось, и теперь он мог жить человеком. Он отправился известить об этом небеса.
Младшая сестра больше не могла сидеть сложа руки в ожидании мужа, поэтому решила сама отправиться на его поиски. По пути она помогла воронам, кабану и льву, за что те указали ей правильную дорогу. В конце концов, девушка оказалась в невиданном прежде мире.
Встретившись, молодые долго плакали в крепких объятиях друг друга. Но через несколько дней змей должен был жениться на дочери старосты деревни, в которой он теперь жил.
Тогда молодые пошли к старосте и всё рассказали ему. После долгих раздумий староста предложил девушкам выполнить три задания. Героиня собрала все силы, чтобы справиться с предстоявшими испытаниями.
Благодаря сильному желанию и долгим стараниям девушка снова вышла замуж за любимого змея-небожителя! С тех пор у них родилось много детей, и они жили вместе долго и счастливо.
2021-10-12
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-10-12
2021-10-11
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