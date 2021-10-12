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Осень на острове Чечжудо

2021-10-12

Новости



Развлекательный парк Синхва в деревне Андок-мён города Согвипхо на острове Чечжудо. Туристы гуляют по парку, любуясь распустившимися яркими цветами Космоса. 

(Yonhap News)


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