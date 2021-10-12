Осень на острове Чечжудо

Бум изучения корейского языка с BTS
2021-10-12
2021-10-12
Развлекательный парк Синхва в деревне Андок-мён города Согвипхо на острове Чечжудо. Туристы гуляют по парку, любуясь распустившимися яркими цветами Космоса.
(Yonhap News)
2021-10-12
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-10-12
2021-10-11
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