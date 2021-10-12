Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Осенние песни

#Мелодии Кореи l 2021-10-13

Мелодии Кореи

Осенние песни

В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 13 октября вы познакомитесь с традиционными песнями о глубокой осени – замечательном периоде, который всегда ассоциировался у корейцев с хризантемами, прохладной погодой и немного одиноким, меланхоличным настроением.


Выпуск 535. Осенние песни

* Песня «За окном растёт хризантема» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Хынтхарён» – Ким Су Ён (вокал) 

* Песня «Осенняя река» – Чхве Юн Ён (вокал)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >