Бум изучения корейского языка с BTS
2021-10-12
#Мелодии Кореи l 2021-10-13
В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 13 октября вы познакомитесь с традиционными песнями о глубокой осени – замечательном периоде, который всегда ассоциировался у корейцев с хризантемами, прохладной погодой и немного одиноким, меланхоличным настроением.
Выпуск 535. Осенние песни
* Песня «За окном растёт хризантема» – Ким Ён У (вокал)
* Песня «Хынтхарён» – Ким Су Ён (вокал)
* Песня «Осенняя река» – Чхве Юн Ён (вокал)
2021-10-12
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-10-12
2021-10-11
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