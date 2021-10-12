В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 13 октября вы познакомитесь с традиционными песнями о глубокой осени – замечательном периоде, который всегда ассоциировался у корейцев с хризантемами, прохладной погодой и немного одиноким, меланхоличным настроением.





Выпуск 535. Осенние песни

* Песня «За окном растёт хризантема» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Хынтхарён» – Ким Су Ён (вокал)

* Песня «Осенняя река» – Чхве Юн Ён (вокал)