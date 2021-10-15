Слухи об отношениях Сон Хын Мина и Чи Су из Blackpink

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Недавно корейский интернет наводнили слухи о рождении новой звёздной пары. На этот раз масштабы слухов действительно мировые. Мало того, что они распространились далеко за пределы Кореи, так как их главными героями оказались две гордости корейской нации: это футболист Сон Хын Мин и певица Чи Су из Blackpink! А ещё на прошлой неделе стало известно, что три бывшие участницы группы Girlfriend сформируют новый музыкальный коллектив. Новости поистине захватывающе, так что не пропустите наш эфир!