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Слухи об отношениях Сон Хын Мина и Чи Су из Blackpink

#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-13

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News, YG Entertainment, Big Planet Made

Недавно корейский интернет наводнили слухи о рождении новой звёздной пары. На этот раз масштабы слухов действительно мировые. Мало того, что они распространились далеко за пределы Кореи, так как их главными героями оказались две гордости корейской нации: это футболист Сон Хын Мин и певица Чи Су из Blackpink! А ещё на прошлой неделе стало известно, что три бывшие участницы группы Girlfriend сформируют новый музыкальный коллектив. Новости поистине захватывающе, так что не пропустите наш эфир!

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