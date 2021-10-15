Евгения Пак из России, Часть 2
2021-10-15
#Листая журнал Koreana l 2021-10-14
Минари: ароматная и хрустящая корейская петрушка. Ч.2
Весеннюю минари часто едят с жареной свининой «самгёпсаль», заворачивая кусочки мяса в неё вместо привычных листьев салата и добавляя туда пластинки чеснока и соевую пасту «твенчжан». Свежий аромат минари нейтрализует жирность свинины. Минари также иногда слегка обжаривают на жаровне перед тем, как жарить мясо.
Привлекательный аромат
Своим ароматом минари обязана летучим веществам из класса терпенов. Когда жуёшь минари, возникает ощущение, будто находишься в хвойном лесу. Это связано с тем, что рот наполняют такие терпены, как пинен и мирцен. Другие ароматические вещества в составе минари вызывают ассоциации с цитрусовыми, имбирём и галангалом. Поэтому добавление минари в блюда из рыбы устраняет характерный неприятный запах. Иначе говоря, то, что минари принято класть в рыбный суп «мэун-тхан», имеет научное обоснование.
Аромат минари гармонирует с запахом «твенчжана». Такое пищевое сочетание уже было обычным делом, когда 2 апреля 1939 года в газете «Чосон ильбо» напечатали рецепт минари, вызревшей в «твенчжане»: «Минари промывают и выдерживают час в горячей воде. На дно посуды кладут немного твенчжана, и на нём тонким слоем раскладывают минари. Её покрывают вторым слоем твенчжана, а сверху кладут второй слой минари, накрывают крышкой и оставляют так на два дня. Чем лучше твенчжан, тем вкуснее будет блюдо».
Пахучие вещества в растениях — это, по сути, оружие для защиты от внешних врагов. Поэтому минари, выросшая на суходольном поле, пахнет сильнее, чем та, что росла в воде. Минари, выросшую на лугу или в горах, называют толь-минари, где «толь» означает «дикорастущая». Такая минари имеет ещё более насыщенный аромат, поскольку ей приходится производить много пахучих веществ.
Помимо этого, в минари содержатся различные антиоксиданты, и сейчас активно изучаются её противовоспалительные, антиоксидантные и гепатопротекторные свойства. Считается, что добавление минари в блюда из рыбы фуга позволяет нейтрализовать яд, который мог случайно остаться в рыбе.
Жизнестойкость и адаптивность
«Минари везде хорошо растёт», — говорит бабушка внуку в фильме режиссёра Чон Исака «Минари». Корейской семье непросто обосноваться в незнакомом Арканзасе. Переселенцы, которым непросто пустить корни на новом месте, похожи на минари. На первый взгляд минари выглядит жизнестойким растением, способным расти где угодно, но в реальности ей приходится постоянно бороться с окружающими угрозами.
Тем, кто никогда не пробовал минари, употреблению в пищу этого растения может показаться странным. Но, если разобраться, оно нам не такое уж и чужое. Морковь и сельдерей, используемые в мирпуа и софрито, — оба родственники минари. Если вы любите хрустящий сельдерей, вы быстро подружитесь и с минари. Её можно добавлять в песто вместо базилика или жарить вместе со спагетти.
Сравнивая пищевые культуры разных регионов мира, можно обнаружить, что сходств больше, чем различий. Подобным образом благодаря универсальности человека любой из нас сопереживает, когда следит за перипетиями жизни семьи переселенцев в фильме «Минари».
Чон Чжэ Хун фармацевт, кулинарный критик
Син Хе У иллюстратор
Полный текст статьи «Минари: ароматная и хрустящая корейская петрушка»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2021)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
2021-10-15
2021-10-14
2021-10-13
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >