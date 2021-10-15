Выставка вооружений в Пхеньяне

Евгения Пак из России, Часть 2
2021-10-15
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-10-14
11 октября в Пхеньяне состоялась выставка вооружений. Северокорейские СМИ сообщили, что на ней были представлены достижения в области военной техники за последние пять лет. Похоже, на выставке были представлены новые ракеты, в частности, те, которые Северная Корея недавно испытала. О том, почему очередная годовщина основания правящей Трудовой партии Кореи была отмечена не военным парадом, а выставкой, расскажет научный сотрудник Корейского института проблем воссоединения г-н Хон Мин.
2021-10-15
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