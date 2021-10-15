Медицинское обслуживание в Северной Корее

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Система медицинского обслуживания является одним из важнейших элементов, определяющих общий уровень жизни людей в той или иной стране. Северная Корея утверждает, что она создала эффективную систему оказания медицинской помощи, которая является абсолютно бесплатной. Но так ли это на самом деле? Об этом мы поговорим сегодня с госпожой Ким Ён Хи, старшим научным сотрудником Центра новой экономики Корейского полуострова Корейского банка развития.