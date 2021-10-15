Доля школьников из мультикультурных семей составила 3%

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На фоне сохранения низкой рождаемости и роста числа иммигрантов доля школьников из мультикультурных семей составила в этом году 3%. За последние десять лет количество школьников из мультикультурных семей выросло в четыре раза: если в 2011 году их было лишь 38 тысяч, то в 2021 году – уже 160 тысяч. В стране сокращается общее количество учащихся, а численность школьников из мультикультурных семей растёт. Кроме того, в таких семьях наблюдается более высокая рождаемость. В прошлом году на их долю приходилось 5,9% новорождённых. В скором времени этот показатель может превысить 6%.

С учётом такой динамики возникает необходимость проводить среди местного населения разъяснительные работы о равенстве мультикультурного общества. Эксперты считают, что дискриминация в отношении школьников из мультикультурных семей зарождается, прежде всего, из-за стереотипов внутри общества и семьи. Вместе с тем, в 2012 году лишь 78,7% школьников из мультикультурных семей посещали учебные заведения. В 2018 году показатель составил 93,1%. В рамках проекта министерства образования в 370 южнокорейских школах введены занятия по корейскому языку для таких детей. Учащиеся школ, где таких занятий нет, могут посещать специальные образовательные центры. Тем не менее, учащиеся из мультикультурных семей продолжают сталкиваться с некоторыми трудностями. Языковые сложности и внешние отличия по-прежнему часто становятся поводом для дискриминации. Особенно остро проблема стоит среди учащихся подросткового возраста.