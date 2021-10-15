Первое заседание комитета «Жизнь с COVID-19»

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13 октября состоялось первое заседание комитета по вопросам перехода к «жизни с COVID-19». Выступая на заседании, премьер-министр страны Ким Бу Гём заявил, что «COVID-19 станет контролируемым инфекционным заболеванием, более не вселяющим неизвестный страх, а комитет займётся подготовкой к постепенному возвращению к обычной повседневной жизни». В заседании комитета приняли участие около 40 представителей правительственных и гражданских организаций.

Переход к обычной жизни будет продвигаться по четырём направлениям – экономика и население, образование и культура, региональная безопасность, карантин и медицина. После проведения консультаций и изучения общественного мнения комитет составит детальный план поэтапного возвращения к обычной жизни. Премьер-министр Ким Бу Гём предложил выделить три основных момента – поэтапное возвращение к обычной жизни, всеобъемлющее возвращение и возвращение с участием граждан. В рамках этого плана был также предложен переход к режиму «вакцинногой паспорта», суть которого заключается в предоставлении различных преференций вакцинированному населению.

Карантинная система в режиме возвращения к обычной жизни подразумевает перенос фокуса с контроля количества заболевших на долю тяжёлых больных и смертность. В этой связи будут продолжаться смягчение мер социального дистанцирования и ограничений на личные встречи, которые были направлены на уменьшение числа заражённых. Подобное изменение подхода поможет нормализовать работу общественных заведений и сферы общепита. Школы и другие образовательные учреждения смогут перейти к очным занятиям. Вместе с тем, как подчеркнул министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, возвращение к обычной жизни должно проходить постепенно, упорядоченно, в тесном сотрудничестве правительства и граждан. Иначе все усилия в этом направлении могут оказаться безрезультатными.