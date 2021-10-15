Ли Чжэ Мён – кандидат в президенты РК от правящей партии

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Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён избран кандидатом от правящей Демократической партии Тобуро для участия в президентских выборах в марте будущего года. По результатам предварительных региональных выборов, которые проходили с 4 сентября по 10 октября, Ли Чжэ Мён набрал 50,29% голосов, обогнав своего главного соперника – бывшего премьер-министра Ли Нак Ёна. После оглашения результатов предварительных выборов Ли Нак Ён выразил протест в связи с тем, что голоса, отданные за выбывших кандидатов, не были засчитаны при подведении итогов. В таком случае общее количество голосов Ли Чжэ Мёна составило бы 49,32%, что меньше необходимых 50%.

Правящая партия оказалась на пороге внутреннего конфликта, в связи с чем было созвано экстренное заседание исполнительного комитета. Его участники подтвердили победу Ли Чжэ Мёна. с чем согласились и соратники Ли Нак Ёна. С данным решением впоследствии согласился и Ли Нак Ён.

Кандидат в президенты от правящей партии Ли Чжэ Мён родился в городе Андоне провинции Кёнсан-Пукто в бедной семье. После окончания начальной школы он переехал в город Соннам провинции Кёнгидо, где работал на заводе и самостоятельно учился, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Позже, получив стипендию, он поступил на юридический факультет университета Чунан, после окончания которого сдал экзамен на звание адвоката по правам человека. Впоследствии Ли Чжэ Мён занимал пост мэра города Соннама, а в преддверии прошлых президентских выборов был соперником нынешнего главы государства Мун Чжэ Ина в борьбе за место кандидата в президенты от правящей партии. С 2018 года он занимает пост губернатора провинции Кёнгидо.