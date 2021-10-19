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Анатолий Шкатов из Липецка, часть 1

#Вы в эфире l 2021-10-17

Воскресный журнал

Анатолий Шкатов из Липецка, часть 1

Краткое содержание выпуска:

#Преподаватель истории 

#Журналист и политик

#Радио, путешествия, интеллектуальные игры и музыка - отдых для души и тела 

#Музыкальное образование 

#Кредо по жини: В борьбе обретаешь ты правду свою!

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