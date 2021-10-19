По пути в аэропорт (6) 무슨 사이야?

Чудо (기적)
2021-10-19
#Говорим как герои сериалов l 2021-10-17
Диалог недели
미진(Ми Чжин): 왜?
Что?
진석(Чин Сок): 너 제아랑 무슨 사이야?
Между тобой и Чэ А что-то есть?
맥줏집 끌고 간 게 누군데.
Ты же предложила мне пойти в бар.
바람 쐰다고 나가서 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?
Потом гулять пошла, не вернувшись. И теперь оказываешься в чужом доме?
미진(Ми Чжин): 내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든.
Пойти к другу или не пойти – это не твое дело.
넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니?
Раз женщина и мужчина в одном месте – обязательно ли у них романтические отношения? Так ты считаешь?
네 집구석이나 걱정해.
Лучше переживай за свою семью.
Фраза недели
무슨 사이야?
[Му-сын са-и-я]
Что-то есть?
Грамматика
무슨 означает «что», «какой». 사이 – существительное, которое имеет значение «между», «отношения» и др. Сюда добавляются окончание разговорной речи -야 и вопросительный знак. Все вместе получается 무슨 사이야?, что дословно переводится как «какие отношения», а в нашем диалоге переводится как «что-то есть». Если слово 사이 сочетается с 무슨, то скорее всего, речь идет о романтических отношениях. Однако, 어떻게 아는 사이야? – более нейтральное выражение, что означает «как ты познакомился с кем-либо».
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 무슨 사이야?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 무슨 사이예요?
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
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