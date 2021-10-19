Обзор творчества гёрлз-группы KARA





Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» октября мы посвятим творчеству «KARA»(카라) – одной из самых популярных гёрлз-групп в начале 2000-х годов. Музыкальный коллектив дебютировал в 2007 году под крылом DSP Media, в состав которого некогда входили такие гиганты к-попа, как Sechs Kies(젝스키스), Fin.K.L(핑클), и SS501(더블에스501). Название группы происходит от греческого слова «chara», что означает «радость, счастье», и в интерпретации участников это имя приобрело значение «сладкая мелодия». KARA считается одним из трёх гёрлз-групп, представляющих собой второе поколение к-поп айдолов наряду с Wonder Girls(원더걸스) и Girls Generation(소녀시대). Самой первой музыкальной композицией, прозвучавшей на наших волнах, стал дебютный трек «Break It».

Слава к девушкам пришла не сразу: поначалу KARA не смогли выделиться на фоне Wonder Girls и Girls Generation, которые дебютировали в том же году, да и промоушен альбома оказался слишком слабым. Однако девушки не падали духом и старались, чтобы донести свою музыку до публики. Так, в декабре 2008 года группа наконец получает всеобщую известность со вторым мини-альбомом, который называется [Pretty Girl]. С 2009 года начинается «Золотой век» в творчестве девушек: все участницы активно принимают участие в различных шоу-программах, снимаются в рекламах и даже становятся популярными в Японии, хотя особого промоушена в стране не было. Далее мы предложили нашим слушателям такие мега-хиты группы, как «Мистер»(미스터) и «Шаг»(STEP).

В 2010 году KARA дебютируют в Японии. Японцы сильно полюбили эту группу – ее знали практически все: начиная от людей преклонного возраста до школьников начальных классов. Девушки имели огромный коммерческий успех в соседней стране. В январе 2013 года девушки стали первой корейской гёрлз-группой, выступившей Токио Доуме – на одной из крупнейших японских площадок.

В 2014 году группа претерпела много изменений – из коллектива уходят Николь(니콜) и Кан Чжи Ён(강지영), на смену которым приходит Хо Ён Чжи(허영지). До конца 2015 года группа продолжала свою деятельность в составе четырех человек. К большому сожалению, музыкальный коллектив прекратил свою деятельность с 2016 года. А 24 ноября 2019 года стало известно, что участница Ку Ха Ра(구하라) свела счеты с жизнью. Пусть душа покойной девушки покоится с миром. Надеемся, что когда-нибудь KARA вновь воссоединится и порадует нас новыми работами. Ну, а в завершении прозвучали песни «Оскорбленная леди»(숙녀가 못 돼) и «CUPID».