Певица Эйли выпускает новый студийный альбом





Певица Ли Е Чжин (이예진), выступающая под творческим псевдонимом Эйли (Ailee), в ближайшем времени представит новый музыкальный альбом. Это будет третья студийная пластинка под названием AMY (에이미), её релиз запланирован на среду, 27 октября, сообщили в продюсерском агентстве THE L1VE. Стоит заметить, что это первая работа Эйли после перехода в новое агентство, главой которого является певец и композитор RAVI (라비), он же Ким Вон Сик (김원식). Кроме Эйли в агентстве есть ещё одна певица, участница группы MAMAMOO (마마무) Хви Ин (휘인). Эйли дебютировала в феврале 2012 года, представив сингл-альбом «Небеса» (Heaven). Певица обладает уникальными вокальными способностями. На сегодняшний день в её репертуаре такие музыкальные хиты как «Ты увидишь» (보여줄게), «Я приду к тебе словно первый снег» (첫눈처럼 너에게 가겠다), «Вечернее небо» (저녁 하늘) и многие другие песни.