В эфир вышла новая передача KBS2

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В четверг, 14 октября, в эфир вышла новая развлекательная передача телеканала KBS2 «Безвредный с сегодняшнего» (오늘부터 무해하게). Её участники актрисы Кон Хё Чжин (공효진), Чон Хе Чжин (전혜진) и актёр Ли Чхон Хи (이천희) отправились на остров Чукто в провинции Чхунчхон-Намдо. Оказавшись вдали от большого города, они должны отказаться от любых действий, приводящих к выбросу углерода в атмосферу, тем самым внести вклад в защиту окружающей среды. По словам актрисы Кон Хё Чжин, она очень рада возможности принять участие в подобного рода передаче. Артистка проявила активный интерес к её организационной составляющей. Два других участника Чон Хе Чжин и Ли Чхон Хи дали своё согласие после получения приглашения от Кон Хё Чжин. Между тем, актёр Ли Чхон Хи выразил некоторые переживания по поводу участия в передаче, поскольку он не является специалистом в области защиты природы. Однако это станет очень хорошей возможностью узнать новое, отметил он. Актриса Чон Хе Чжин, в свою очередь, выразила надежду на то, что телезрители, интересующиеся проблемами экологии, но по каким-либо причинам не обладают глубокими познаниями в этой области, подчерпнут для себя много полезной информации в новой передаче. Показ первого выпуска передачи «Безвредный с сегодняшнего» состоялся 14 октября. Она выходит каждую неделю по четвергам в 22:40 по местному времени.