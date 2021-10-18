2AM в полном составе спустя семь лет

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Группа 2AM в понедельник, 1 ноября, выпускает новый альбом Ballad 21 F/W. Это первая работа группы в полном составе за последние семь лет. Последний альбом группы «Давай поговорим» (Let's Talk) вышел в октябре 2014 года. Как сообщили в продюсерском агентстве Culture Depot, 2AM являются одними из лучших исполнителей баллад, и своей новой работой артисты намерены всколыхнуть музыкальное пространство РК в период до конца года. Напомним, группа 2AM дебютировала в 2008 году, представив музыкальный альбом «Эта песня» (이 노래). В репертуаре группы большое количество музыкальных хитов, полюбившихся как жителям РК, так и других стран.