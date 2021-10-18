Группа LIGHTSUM вернулась с новым музыкальным альбомом

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Гёрл-группа LIGHTSUM (라잇썸) в среду, 13 октября, представила очередную пластинку «Зажечь желание» (Light a Wish), ставшую второй по счёту в её репертуаре. Релиз первой, «Ваниль» (Vanilla), состоялся 10 июня 2021 года. Это наше первое возвращение после недавнего дебюта и оно прошло вполне удачно, рассказывает участница группы Чу Хён (주현). Мы приложим все усилия, чтобы стать одной из представительных гёрл-групп страны четвёртого поколения, - добавила певица. Музыкальный альбом, представленный 13 октября состоит из трёх песен с заглавным треком VIVACE (비바체), что в переводе с итальянского оно означает «Быстро и энергично». Кроме титульной песни в альбом вошли ещё две композиции – Popcorn (팝콘) и You, jam (유, 잼).