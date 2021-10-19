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Образцовая жена (국가 대표 와이프)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-18


Режиссер: Чхве Чжи Ëн

В ролях: Хан Да Гам, Хан Сан Чжин, Сим Чжи Хо, Чон Бо Мин

Премьера: 4 октября 2021 года


Со Чхо Хи, сотрудница одного из рекламных агентств, вместе с мужем и дочерью проживает в северной части Сеула. Всё чаще она задумывается о том, чтобы переехать на новое место жительства в Каннам-гу, элитный округ столицы. Женщина уверена в том, что с новым, дорогим жильём семья обретёт счастье. Однако вскоре она понимает, что важна не цена квартиры, а те люди, с которыми живёшь под одной крышей.

Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
Образцовая жена (국가 대표 와이프)
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