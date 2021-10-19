Образцовая жена (국가 대표 와이프)

Чудо (기적)
2021-10-19
#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-18
Режиссер: Чхве Чжи Ëн
В ролях: Хан Да Гам, Хан Сан Чжин, Сим Чжи Хо, Чон Бо Мин
Премьера: 4 октября 2021 года
Со Чхо Хи, сотрудница одного из рекламных агентств, вместе с мужем и дочерью проживает в северной части Сеула. Всё чаще она задумывается о том, чтобы переехать на новое место жительства в Каннам-гу, элитный округ столицы. Женщина уверена в том, что с новым, дорогим жильём семья обретёт счастье. Однако вскоре она понимает, что важна не цена квартиры, а те люди, с которыми живёшь под одной крышей.
2021-10-19
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2021-10-19
2021-10-18
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