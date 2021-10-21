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Хороший человек (좋은 사람)

#Пять минут о кино l 2021-10-12

Сеул сегодня


Кен Сок работает учителем в школе. В его классе происходит неприятный инцидент: у одного из учеников пропадает бумажник. Кен Сок подозревает Се Ика, приглашает того в учительскую на разговор, но школьник все отрицает и обижается на то, что подозревают его, хотя он ничего и не делал. Кен Сок верит ему, но буквально в тот же вечер дочь Кен Сока попадает в автомобильную аварию, и самый вероятный преступник – снова Се Ик…

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