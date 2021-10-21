



Чун Ген живет в провинции в маленькой деревушке, затерянной в горах. Единственная связь с миром – это проходящая через деревню ветка железной дороги, однако в деревне нет вокзала. Чун Ген решает во что бы то ни стало сделать так, чтобы в деревне появился вокзал. Для этого он решает написать письмо президенту страны, а для этого каждый день усердно занимается риторикой и грамматикой, чтобы письмо получилось искусным и убедительным, а кроме того, усердно учит математику, чтобы победить в конкурсе, устраиваемым президентом и лично из его рук получить награду.