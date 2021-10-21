Соль из волшебного жёрнова

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно в одной маленькой, но красивой стране жили люди, которые обожали своего короля и всегда хвалили его, собираясь вместе.

Однажды из другого государства приехал обувной мастер. Ему было так странно, что все жители страны хвалили своего короля.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

- Неужели вы так любите своего короля?

- Но ведь у нашего короля есть жёрнов!

- И что же делает этот жёрнов?

- С помощью этого жёрнова король может смолоть всё, что угодно.

В тот день обувной мастер бросил свою работу и после долгих расспросов стал строить план, как ему украсть этот самый жёрнов.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Зайдя во дворец, мастер спрятался в лесу неподалёку от пруда и начал наблюдать. Но возле пруда ходило много людей, поэтому кража казалась невозможной. В этот момент в беседку поднялся сам король. Стоило ему только сесть перед жёрновом, как тот тут же закрутился.

- Жёрнов, мели рис! Мели рис! Мели рис!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Наконец наступила ночь. Все придворные служащие разошлись по домам. Обувной мастер взял спрятанную тележку и подошёл к беседке у пруда. Мастер погрузил жёрнов на тележку и бросился бежать.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Когда мастер погрузил жёрнов в заранее приготовленную маленькую лодку, он начал быстро грести.

- Что бы мне приготовить для начала? Попрошу я сначала сделать соль!

Мастер прокричал три раза, как это делал король, и покрутил жёрнов.

Но соль продолжала сыпаться в таком количестве, что лодка стала крениться.

- Ах, хватит! Хватит! Хватит, говорю!

Однако сколько бы мастер ни кричал, соль продолжала сыпаться. Но мужчина был так увлечён удивительными свойствами жёрнова, что особо не посмотрел, как нужно его останавливать.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В конце концов, лодка вместе с жёрновом и мастером упала в море. Так жёрнов оказался глубоко в море, а поскольку никто так и не дал ему команды остановиться, он и по сей день продолжает работать. Говорят, что именно поэтому вода в море солёная, а верить этому или нет – уж решайте сами.