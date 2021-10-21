Соль из волшебного жёрнова

Развитие космических ракет РК
2021-10-21
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-10-19
Давным-давно в одной маленькой, но красивой стране жили люди, которые обожали своего короля и всегда хвалили его, собираясь вместе.
Однажды из другого государства приехал обувной мастер. Ему было так странно, что все жители страны хвалили своего короля.
- Неужели вы так любите своего короля?
- Но ведь у нашего короля есть жёрнов!
- И что же делает этот жёрнов?
- С помощью этого жёрнова король может смолоть всё, что угодно.
В тот день обувной мастер бросил свою работу и после долгих расспросов стал строить план, как ему украсть этот самый жёрнов.
Зайдя во дворец, мастер спрятался в лесу неподалёку от пруда и начал наблюдать. Но возле пруда ходило много людей, поэтому кража казалась невозможной. В этот момент в беседку поднялся сам король. Стоило ему только сесть перед жёрновом, как тот тут же закрутился.
- Жёрнов, мели рис! Мели рис! Мели рис!
Наконец наступила ночь. Все придворные служащие разошлись по домам. Обувной мастер взял спрятанную тележку и подошёл к беседке у пруда. Мастер погрузил жёрнов на тележку и бросился бежать.
Когда мастер погрузил жёрнов в заранее приготовленную маленькую лодку, он начал быстро грести.
- Что бы мне приготовить для начала? Попрошу я сначала сделать соль!
Мастер прокричал три раза, как это делал король, и покрутил жёрнов.
Но соль продолжала сыпаться в таком количестве, что лодка стала крениться.
- Ах, хватит! Хватит! Хватит, говорю!
Однако сколько бы мастер ни кричал, соль продолжала сыпаться. Но мужчина был так увлечён удивительными свойствами жёрнова, что особо не посмотрел, как нужно его останавливать.
В конце концов, лодка вместе с жёрновом и мастером упала в море. Так жёрнов оказался глубоко в море, а поскольку никто так и не дал ему команды остановиться, он и по сей день продолжает работать. Говорят, что именно поэтому вода в море солёная, а верить этому или нет – уж решайте сами.
2021-10-21
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