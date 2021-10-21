Дата рождения: 9 декабря 1977 г.

Рост: 182 см

Вес: 72 кг

Дебют: Модель бренда одежды Jambangee, 1997 г.





Актёр Хан Сан Чжин родом из Сеула. Окончил Сеульский университет искусств. В 1997 году получил предложение стать моделью бренда одежды Jambangee. С 2000 года снимается в корейских сериалах. Его первой работой стал сериал KAIST (카이스트) телеканала SBS. Параллельно со съёмками на телевидении играл в одном из театров на улице Тэхак-ро. Долгие годы оставался неизвестным актёром. В 2007 году привлёк внимание общественности благодаря сериалу «Белая башня» (하얀거탑) телеканала MBC. В этом же году сыграл роль в популярном сериале «Ли Сан» (이산), тем самым окончательно закрепившись на телевидении. За эту роль он был награждён премией в номинации «Новые таланты» среди актёров MBC Drama Awards. С этого времени актёр активно появляется в южнокорейских сериалах, в числе которых «Ветеринар для лошадей» (마의), «Шесть летающих драконов» (육룡이 나르샤), «Круг: Соединённые миры» (써클 : 이어진 두 세계), «Хэчхи» (해치), «Добро пожаловать в жизнь» (웰컴2라이프). В общей сложности актёр снялся в 33 сериалах. Последний, «Образцовая жена» (국가대표 와이프), вышел на экраны в октябре 2021 года. В настоящее время Хан Сан Чжин женат на профессиональной баскетболистке Пак Чон Ын (박정은).