Некоторые корейские народные песни и музыкальные сказания благополучно переживают времена и обретают новую жизнь в исполнении современных музыкантов, не теряя при этом собственной оригинальности. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 20 октября вы сможете познакомиться с такими композициями и узнать об их современных исполнителях.





Выпуск 536. Народные песни в современном исполнении

* Песня «Колокольчик» – Дуэт SinaKowan

* Песня «Словно увидел цветок в день зимнего равноденствия» – Группа «May Tree»

* Песня «Поймать зайца» – Группа «Сорикетэ»