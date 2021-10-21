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Народные песни в современном исполнении

#Мелодии Кореи l 2021-10-20

Мелодии Кореи

Народные песни в современном исполнении

Некоторые корейские народные песни и музыкальные сказания благополучно переживают времена и обретают новую жизнь в исполнении современных музыкантов, не теряя при этом собственной оригинальности. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 20 октября вы сможете познакомиться с такими композициями и узнать об их современных исполнителях.    


Выпуск 536. Народные песни в современном исполнении

* Песня «Колокольчик» – Дуэт SinaKowan 

* Песня «Словно увидел цветок в день зимнего равноденствия» – Группа «May Tree»

* Песня «Поймать зайца» – Группа «Сорикетэ»

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