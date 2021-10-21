Почему КНДР добивается статуса ядерной державы?

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С начала этого года Северная Корея запускала ракеты восемь раз. 22 января, 21 марта, 11-12 сентября были запущены крылатые ракеты, 25 марта - баллистические ракеты. 15 сентября состоялись испытания железнодорожного ракетного комплекса, 28 сентября - запуск гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», а 30 сентября – зенитной ракеты нового типа. Наконец, 19 октября была испытана баллистическая ракета подводного базирования. Север активизировал работы над ракетным оружием после принятия пятилетнего плана укрепления обороны, стремясь получить признание в качестве государства, обладающего ядерным оружием. С подробностями - старший научный сотрудник Корейского института национального объединения господин Чо Хан Бом.