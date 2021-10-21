Железные дороги в КНДР

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В Пхеньянской декларации, которую лидеры Юга и Севера Кореи подписали в сентябре 2018 года, зафиксирована договорённость соединить железные и автомобильные дороги, пересекающие межкорейскую границу. Ещё раньше обсуждалось воссоединение железных дорог двух Корей с выходом на Транссибирскую магистраль. К сожалению, эти планы реализовать не удалось из-за охлаждения отношений. В этом и следующем выпусках мы поговорим о железных дорогах Северной Кореи с директором Института экономического сотрудничества на Корейском полуострове господином Ан Бён Мином.