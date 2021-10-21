В ПОГОНЕ ЗА БЫСТРЫМИ ДЕНЬГАМИ. Ч.1





Разнообразные мобильные приложения облегчают манипуляции с ценными бумагами. Брокерские фирмы проводят различные акции с целью привлечь так называемых «муравьёв» — новых инвесторов в возрасте от 20 до 40, мечтающих разбогатеть за счёт инвестирования своих скромных зарплат.

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29-летняя Им Су Бин*, которая в этом году оканчивает вуз, недавно решила инвестировать в акции 300 тысяч вон (около 260 долларов), скопленные за счёт подработки. Найти место стажёра в Корее не проблема, а вот попасть в штат практически невозможно. Поэтому Су Бин обратилась к игре на бирже, чтобы хоть немного заработать на жизнь. Ким А Рам, 33-летняя переводчица-фрилансер, планировала потратить часть сбережений на свою свадьбу в декабре прошлого года. Но из-за необходимости социального дистанцирования на церемонии не смогли бы присутствовать многие родственники и друзья. Поэтому девушка отсрочила мероприятие, а деньги на свадебное путешествие вложила в акции. Она надеется, что благоприятная ситуация на фондовом рынке позволит ей заработать хотя бы небольшие деньги, которые станут подспорьем в будущей семейной жизни. Такие вложения средств в акции — уже не редкость в этой возрастной группе. По данным Центрального депозитария ценных бумаг Кореи, в 2020 году на национальном фондовом рынке было 9,14 млн. индивидуальных инвесторов, при этом примерно треть из них (32,8%) — это новички. На конец 2020 года индивидуальные инвесторы владели акциями на сумму 662 трлн. вон, что на 243 трлн. вон больше, чем в конце 2019 года (419 трлн. вон). Доля индивидуальных инвесторов в капитализации фондового рынка составила 28%, увеличившись на 3,6%. Мужчины владели акциями на сумму 489 трлн. вон, и это в два раза больше, чем стоимость акций на руках у женщин (173 трлн. вон). Но с точки зрения прибыльности женщины явно впереди: стоимость их акций выросла на 77% — с 97 трлн. вон в 2019 до 173 трлн. вон в 2020 году. В то же время акции на руках у мужчин за тот же период «подросли» на 52% — с 321 трлн. вон до 489 трлн. вон.





Согласно данным книжного онлайн-магазина Interpark, объём продаж книг по инвестированию, акциям и паевым инвестиционным фондам в первом квартале 2021 г. вырос в 5 раз по сравнению с тем же периодом 2020 г.

В погоне за удачей

Почему корейскую молодёжь потянуло на биржу? В первую очередь, видимо, потому, что в ситуации экономического кризиса из-за затяжной пандемии возникло ожидание, что фондовый рынок может принести быстрый доход. Кроме того, застывшие на низком уровне банковские ставки сделали сберегательные счета малопривлекательными. В итоге молодое поколение, мучившееся вопросом, куда инвестировать сбережения, стало притекать на фондовый рынок. 5 января 2020 года корейский фондовый индекс KOSPI на момент закрытия торгов составлял 2206 пунктов. По мере роста обеспокоенности по поводу влияния пандемии на экономику индекс продолжил падение, финалом которого стало обрушение на 29% — до 1566 пунктов 20 марта. Но тут правительство начало выделять средства для оказания финансовой поддержки и стимулирования экономики, появились новости о разработке вакцин, и фондовый рынок, воспрянув духом, начал быстро набирать обороты. Памятуя о том, что «Нужно налегать на весла, пока вода прибывает», молодые люди бросились играть на бирже. Ещё одним фактором стало падение уровня обеспеченности молодёжи рабочими местами. По данным Национального статистического управления Кореи, на декабрь 2020 года трудоустроенных корейцев в возрасте от 20 до 29 лет было 3,51 млн. человек, что на 3,9% меньше, чем в конце 2019 года. Соответственно поднялся уровень безработицы. Среди тех, кому от 20 до 29 лет, к декабрю 2020 года он вырос за год на 0,9%.Среди индивидуальных инвесторов, впервые пришедших на фондовую биржу в прошлом году, 53,5% были в возрасте до 40 лет. И их авантюризм сыграл им на руку. В январе этого года индекс KOSPI перевалил за 3000 пунктов и продолжает расти.





Ра Е Чжин корреспондент «Чунан ильбо S»





Полный текст статьи «В ПОГОНЕ ЗА БЫСТРЫМИ ДЕНЬГАМИ»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.