Бывшая участница Wonder Girls Хе Рим беременна

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На этой неделе у нас снова счастливые новости! Бывшая участница группы Wonder Girls и ее муж спортсмен Син Мин Чхоль объявили о том, что ждут ребенка. Также недавно стало известно, что актер Ли До Хён утверждён на главную роль в новом сериале от именитой сценаристки Ким Ын Сук. Узнайте всё в подробностях в нашем эфире в эту среду!