Северная Корея запустила новую БРПЛ

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19 октября в 10:17 утра Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Восточного моря. Запуск был осуществлён из окрестностей города Синпхо провинции Хамгён-Намдо. По данным Объединённого комитета начальников штабов южнокорейских вооружённых сил, ракета могла быть запущена с подводной лодки и пролетела около 590 км, достигнув высоты 60 км. Эксперты считают, что это могла быть новая баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ). Именно такая ракета была продемонстрирована на выставке в Пхеньяне на прошлой неделе по случаю 76-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Запуск БРПЛ нового типа подтвердило 20 октября агентство ЦТАК.

Мировое сообщество незамедлительно отреагировало на действия Севера. Через час после новости о запуске ракеты в Сеуле состоялось экстренное заседание Постоянного комитета Совета национальной безопасности. Участники заседания выразили сожаление по поводу запуска ракеты на фоне активных усилий мирового сообщества по достижению мира на Корейском полуострове. Тем не менее, в официальном заявлении южнокорейского правительства действия Севера не называются «провокациями», что, как правило, вызывает недовольство со стороны Пхеньяна.

20 октября Совет Безопасности ООН провёл закрытое заседание, участники которого обменялись мнениями по поводу запуска, но не стали принимать резолюцию. С критикой в адрес Севера выступила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она назвала действия Пхеньяна незаконными, неприемлемыми и нарушающими резолюции Совета Безопасности.