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В октябре рост потребительских цен в Республике Корея может превысить 3% в связи с резким повышением цен на топливо, кризисом в сфере логистики, ростом мировых цен на нефть и курса доллара. Наиболее ярким показателем роста цен является стоимость бензина. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, его средняя стоимость по стране составила 18 октября 1.726,66 воны (почти 1,5 доллара) за литр. При этом средняя цена бензина в Сеуле превысила 1.800 вон (1,52 доллара) за литр. Средняя цена дизельного топлива выросла за месяц на 6,1%, составив 1.524,47 воны (1,3 доллара) за литр. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин в связи с ростом спроса на нефть. На фоне падения воны и увеличения экспортных расходов стоимость бензина может превысить 2.000 вон (1,7 доллара) за литр уже в этом году.

Рост потребительских цен отразился и на товарах первой необходимости. В третьем квартале цены на 29 из 38 исследованных товаров выросли в среднем на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены на яйца, ветчину и растительное масло выросли почти в два раза. Значительно выросли цены на рис. Рост цен наблюдается во многих странах. В Китае потребительские цены выросли на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Это максимальный показатель за последние 25 лет. Максимальный за последние восемь лет рост потребительских цен зафиксирован в США - 5,4%.

Южнокорейское правительство рассматривает различные способы улучшения ситуации. Так, будет временно снижен налог на топливо, чтобы уменьшить инфляционное давление на потребителей.