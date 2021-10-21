Лётные испытания южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо»

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21 октября в 17:00 с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо была запущена первая отечественная ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II). Она успешно выполнила программу полёта, но не смогла вывести на орбиту макет полезной нагрузки массой 1,5 тонны. Подводя итоги лётных испытаний, президент страны Мун Чжэ Ин подчеркнул важность проделанной работы на пути сближения с космосом. Он отметил, что отечественные учёные решат задачу по выведению полезной нагрузки на орбиту. В остальном полёт проходил по плану.

Отделение первой ступени произошло через 127 секунд после старта на высоте 59 км. В 17:04 на высоте 191 км был удалён обтекатель - крышка, защищающая макет полезной нагрузки. Одновременно отключился двигатель второй ступени и запустился двигатель третьей ступени. В 17:06 ракета поднялась на высоту 500 км, а в 17:08 – на высоту 600 км. В 17:12 отключился двигатель третьей ступени, что означало успешное прохождение всех этапов полёта.

Как сообщила министр науки и информационно-коммуникационных технологий Им Хе Сук, скорость макета полезной нагрузки после отделения от головной части ракеты оказалась недостаточной для вывода на околоземную орбиту. Министр пояснила, что сгорание 7-тонного жидкотопливного двигателя третьей ступени должно было длиться 521 секунду, но оно длилось 475 секунд. В результате скорость полёта полезной нагрузки не достигла необходимых 7,5 км в секунду. Причины неполадки будет исследовать специальная экспертная группа.

«Нурихо» - это трёхступенчатая ракета длиной 47,2 м, диаметром 3 м и весом 200 тонн, способная выводить спутник весом 1,5 тонны на высоту 600-800 км. Ракета является результатом работы южнокорейских учёных. За 12 лет работы над проектом создания ракеты-носителя южнокорейским правительством было инвестировано почти 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов), в проекте приняли участие около 500 сотрудников почти 300 отечественных компаний.