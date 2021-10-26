Анатолий Шкатов из Липецка, часть 2

Вакцинация от COVID-19 в РК
2021-10-26
#Вы в эфире l 2021-10-24
Краткое содержание выпуска:
#Преподаватель истории
#Журналист и политик
#Радио, путешествия, интеллектуальные игры и музыка - отдых для души и тела
#Музыкальное образование
#Кредо по жини: В борьбе обретаешь ты правду свою!
2021-10-26
2021-10-26
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