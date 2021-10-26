Обзор творчества смешанных групп

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В четвёртой рубрике октября «Лайк от Камиллы» мы подобрали для наших радиослушателей песни смешанных групп разных периодов в истории к-попа: 1990-х, 2000-х, 2010-х годов, а также песню, которая определила лето прошлого года! Следуя хронологическому порядку, мы начали с песен 1990-х годов. Именно этот период в истории корейской популярной танцевальной музыки считается «Золотым веком» творчества смешанных групп. В 90-е годы проявили себя такие известные группы, как Cool(쿨), Roo'ra(룰라), Zaza(자자), Koyote(코요태), S#ARP(샵). Остановились мы на группе S#ARP(샵). Музыкальный коллектив был сформирован в 1998 году и просуществовал всего 4 года – группа была распущена в 2002 году из-за конфликта между участниками. Хотя группа прожила совсем недолго, но она оставила заметный след в истории корейской музыки и подарила публике много замечательных песен. Нашу рубрику открыл один из мега-хитов S#ARP, который называется «Мои уста…словно согревающий кофе»(내 입술…따뜻한 커피처럼). Далее прозвучала песня «Поэтому…»(그래서) в исполнении трио Typhoon(타이푼).

Из групп, дебютировавших в 2010-х годах, мы представили уникальный дуэт AKMU и их песню «Падение»(낙하). В заключение рубрики была представлена песня, определившаяся лето 2020 года! Прозвучал музыкальный трек «Снова море»(다시 여기 바닷가) в исполнении группы SSAK3(싹쓰리), который добился статуса Perfect All-Kill.