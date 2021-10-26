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Отпуск (휴가)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-25


Режиссер: Ли Ран Хи

В ролях: Ли Бон Ха, Ким А Сок, Син Ун Соп

Премьера: 21 октября 2021 года


Чэ Бок вот уже 1882 день живёт в палатке и бастует против увольнения сотрудников компании, в которой он некогда работал. К сожалению, профсоюз проигрывает дело в суде, мужчина берёт непродолжительный отпуск и возвращается домой. Благодаря своей семье Чэ Бок ненадолго забывает обо всех невзгодах, но вскоре десятидневный отпуск подходит к концу. Две его дочери не хотят, чтобы отец вновь уезжал.

Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
Отпуск (휴가)
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