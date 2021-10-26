Отпуск (휴가)

Вакцинация от COVID-19 в РК
2021-10-26
#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-25
Режиссер: Ли Ран Хи
В ролях: Ли Бон Ха, Ким А Сок, Син Ун Соп
Премьера: 21 октября 2021 года
Чэ Бок вот уже 1882 день живёт в палатке и бастует против увольнения сотрудников компании, в которой он некогда работал. К сожалению, профсоюз проигрывает дело в суде, мужчина берёт непродолжительный отпуск и возвращается домой. Благодаря своей семье Чэ Бок ненадолго забывает обо всех невзгодах, но вскоре десятидневный отпуск подходит к концу. Две его дочери не хотят, чтобы отец вновь уезжал.
2021-10-26
2021-10-26
2021-10-25
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