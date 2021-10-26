Отпуск (휴가)





Режиссер: Ли Ран Хи

В ролях: Ли Бон Ха, Ким А Сок, Син Ун Соп

Премьера: 21 октября 2021 года





Чэ Бок вот уже 1882 день живёт в палатке и бастует против увольнения сотрудников компании, в которой он некогда работал. К сожалению, профсоюз проигрывает дело в суде, мужчина берёт непродолжительный отпуск и возвращается домой. Благодаря своей семье Чэ Бок ненадолго забывает обо всех невзгодах, но вскоре десятидневный отпуск подходит к концу. Две его дочери не хотят, чтобы отец вновь уезжал.