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По пути в аэропорт (7) 어떻게 생각해?

#Говорим как герои сериалов l 2021-10-24

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

미진(Ми Чжин): 요즘 나한테 들러붙는 남자가 있어. 

На днях у меня один мужчина, активно проявляет ко мне интерес.

유부남이야. 어떻게 생각해?

Но он женат. Как ты думаешь? 

수아(Су А): 관둬.

Перестань. 


Фраза недели  

어떻게 생각해?

[О-тток-кэ сэн-гак-хэ] 

Как ты думаешь?


Грамматика  

어떻게 – наречие, которое имеет значение «как». 생각해 от глагола 생각하다 «думать» в форме разговорной речи и в вопросительной форме. Все вместе получается 어떻게 생각해, что переводится как «как ты думаешь». Используя данное выражение, говорящий спрашивает мнение собеседника. 


Внимание

☞ в форме разговорной речи: 어떻게 생각해?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 어떻게 생각해요? 어떻게 생각하세요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 어떻게 생각하십니까?


Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.


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