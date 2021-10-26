По пути в аэропорт (7) 어떻게 생각해?

Вакцинация от COVID-19 в РК
2021-10-26
#Говорим как герои сериалов l 2021-10-24
Диалог недели
미진(Ми Чжин): 요즘 나한테 들러붙는 남자가 있어.
На днях у меня один мужчина, активно проявляет ко мне интерес.
유부남이야. 어떻게 생각해?
Но он женат. Как ты думаешь?
수아(Су А): 관둬.
Перестань.
Фраза недели
어떻게 생각해?
[О-тток-кэ сэн-гак-хэ]
Как ты думаешь?
Грамматика
어떻게 – наречие, которое имеет значение «как». 생각해 от глагола 생각하다 «думать» в форме разговорной речи и в вопросительной форме. Все вместе получается 어떻게 생각해, что переводится как «как ты думаешь». Используя данное выражение, говорящий спрашивает мнение собеседника.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 어떻게 생각해?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 어떻게 생각해요? 어떻게 생각하세요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 어떻게 생각하십니까?
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-10-26
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