По пути в аэропорт (7) 어떻게 생각해?

Диалог недели

미진(Ми Чжин): 요즘 나한테 들러붙는 남자가 있어.

На днях у меня один мужчина, активно проявляет ко мне интерес.

유부남이야. 어떻게 생각해?

Но он женат. Как ты думаешь?

수아(Су А): 관둬.

Перестань.





Фраза недели

어떻게 생각해?

[О-тток-кэ сэн-гак-хэ]

Как ты думаешь?





Грамматика

어떻게 – наречие, которое имеет значение «как». 생각해 от глагола 생각하다 «думать» в форме разговорной речи и в вопросительной форме. Все вместе получается 어떻게 생각해, что переводится как «как ты думаешь». Используя данное выражение, говорящий спрашивает мнение собеседника.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 어떻게 생각해?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 어떻게 생각해요? 어떻게 생각하세요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 어떻게 생각하십니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



