Актёр Ли Чжон Чжэ рассказал об истинном послании сериала «Игра в кальмара»

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Сериал «Игра в кальмара» (오징어 게임) добился невероятного успеха по всему миру. Его поклонники в качестве сувениров приобретают спортивные костюмы, предмет одежды главных героев, готовят дома сахарное печенье «дальгона», а кто-то даже решает для себя освоить корейский язык. Тем не менее, не все кинокритики положительно отзываются о южнокорейском сериале, говоря об отсутствии конкретного послания в сюжете и жестокости сцен. Между тем, актёр Ли Чжон Чжэ (이정재), сыгравший главную роль в сериале «Игра в кальмара», в интервью The New York Times (NYT) обратился к зрителям и кинокритикам, с просьбой пересмотреть своё мнение. По его словам, «Игра в кальмара» - это сериал не об игре на выживание, это, прежде всего, рассказ о людях. Авторы сценария на примере игры в кальмара раскрыли тему альтруизма, бережного отношения к друзьям. Послание сериала понять сразу непросто, для кого-то он вовсе может показаться скучным, поэтому его обязательно стоит пересмотреть, говорит Ли Чжон Чжэ. С такой просьбой южнокорейский актёр обращается читателю в тексте интервью, размещённого на сайте NYT. В своём послании Ли Чжон Чжэ также выражает надежду на то, что успех сериала «Игра в кальмара» станет поводом к тому, чтобы ещё больше людей по всему миру обратили внимание на сериалы и фильмы из РК.