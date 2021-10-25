Дуэт AKMU дал концерт в Пусане

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В воскресенье, 24 октября, в концертном зале Bexco Auditorium в Пусане состоялся офлайн-концерт SOMEDAY THEATRE CANTABILE. В нём приняли участие шесть популярных в РК исполнителей. В их числе дуэт AKMU (악뮤), группа 10cm (십센치), а также певцы Ли Му Чжин (이무진) и многие другие. Ещё один концерт SOMEDAY THEATRE LAST CANTABILE состоится в Сеуле ровно через неделю, 31 октября. На сцене культурного центра имени короля Сэчжона Великого выступят ранее названные исполнители, а также группа NELL (넬), певица Коми (거미), певец Ли Сын Хван (이승환) и другие. Особое внимание привлекает участие дуэта AKMU. По словам его участников Ли Чхан Хёка (이찬혁) и Ли Су Хён (이수현), каждое выступление является ярким моментом в их жизни, переполненным радостью и волнением. Ранее, 26 июля, артисты выпустили первый в текущем году альбом NEXT EPISODE. В него вошли семь музыкальных дорожек с титульным треком NAKKA (낙하), исполненным совместно с певицей IU (아이유).