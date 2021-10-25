Группа NCT127 выпускает новый альбом

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Группа NCT127 в понедельник вечером, 25 октября, выпустит репак-альбом третьей студийной пластинки Favorite. В новую работу войдёт ряд композиций с одноимённым заглавным треком. Музыкальная новинка представляет собой песню об искренней любви, которая порой приводит к трагическому концу. Подробности пока остаются в секрете. Между тем, особый интерес к новой пластинке обеспечил краткий рассказ о песне под названием «История о любимом» (Story Of Favorite), ранее опубликованный в социальных сетях группы. В качестве его главных героев предстали участники NCT127. Атмосферу дополнили видеоролики и фотографии артистов. NCT127 17 сентября выпустила третий студийный альбом в составе из одиннадцати песен. Заглавный трек получил название Sticker.