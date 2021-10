TWICE – шесть лет на сцене

ⓒ JYP Entertainment

Гёрл-группа TWICE (트와이스) 20 октября отметила шестилетний юбилей со дня дебюта на сцене. В этот день участники группы встретились со своими поклонниками через платформу Naver V LIVE. В своём обращении девушки выразили благодарность слушателям. Благодаря любви и вниманию мы смогли преодолеть все трудности на нашем пути, вы для нас являетесь источником энергии и счастья, отметили певицы. Они также выразили надежду на то, чтобы вновь встреться через год и отметить уже седьмой юбилей группы. Участницы TWICE 12 ноября планируют представить третий студийный альбом, а 15 декабря состоится релиз сингла «Пончик» (Doughnut) в Японии. Последний альбом под названием «Чувства» (The Feels) вышел 1 октября. Группа TWICE дебютировала 20 октября 2015 года с музыкальным альбомом «История начинается» (THE STORY BEGINS).