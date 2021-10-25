Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Горы Сораксан оделись в яркие осенние цвета

2021-10-25

Новости




24 октября, горы Сораксан. На местных склонах началось осеннее окрашивание листьев, которое в Корее называют Танпхун. Тысячи корейцев приезжают в горы, чтобы насладиться красотой этого явления. 

(Yonhap News)


Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >