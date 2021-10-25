Горы Сораксан оделись в яркие осенние цвета

Вакцинация от COVID-19 в РК
2021-10-26
2021-10-25
24 октября, горы Сораксан. На местных склонах началось осеннее окрашивание листьев, которое в Корее называют Танпхун. Тысячи корейцев приезжают в горы, чтобы насладиться красотой этого явления.
(Yonhap News)
2021-10-26
2021-10-26
2021-10-25
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