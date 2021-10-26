На линии (보이스)

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Легенда о госпоже Пак
2021-10-26
#Пять минут о кино l 2021-10-26
У работников строительной площадки в Пусане раздался звонок. В результате этого мошеннического звонка люди потеряли 3 миллиарда вон, Со Чжун, также понявший, что он только что добровольно отдал мошенникам большую сумму крайне нужных ему денег, - бывший полицейский, поэтому решает сам начать расследование и найти виновных и свои деньги. Постепенно он выходит на штаб-квартиру мошенников, которая располагается в Китае и приходит в ужас от масштабов действий преступников. В итоге он выходит на главного злодея, руководящего всей этой системой…
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-10-26
2021-10-25
2021-10-25
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