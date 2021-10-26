Компания 12CM – разработчик финансовых технологий

ⓒ 12cm

Сегодня мы познакомимся с компанией 12CM (원투씨엠), которая занимается разработкой финансовых технологий. Познакомит нас с ней вице-президент компании г-н Син Сон Вон.





Компания 12CM - это стартап, который активно сотрудничает с отечественными и зарубежными партнёрами в рамках проекта Echoss. Суть нашей технологии заключается в предоставлении электронного аналога печати. К примеру, при использовании купонов в нашей стране всеми сопутствующими процедурами занимаются операторы кредитных карт. За рубежом таких посредников нет. Поэтому приходится устанавливать систему или обновлять программное обеспечение в магазинах. Мы же предлагаем заменить все эти процессы электронной печатью Echoss stamp. Она упрощает все вышеуказанные процедуры.





Президент компании 12CM г-н Хан Чжон Гюн и вице-президент г-н Син Сон Вон являются экспертами в сфере финансовых технологий. Они занимаются консультационной деятельностью по проблемам мобильных финансовых систем, в числе которых интернет-банкинг. Работая с крупным бизнесом и банками, они заинтересовались сектором услуг O2O (Online to offline). Этот вид услуг уже широко распространён в повседневной жизни. К примеру, купон, полученный онлайн, можно использовать и в офлан-заведениях. Но для этого необходимо налаживание взаимодействия с системами терминалов, используемых для осуществления безналичных платежей. За рубежом применение карт налажено не так широко. Поэтому с развитием услуг O2O есть некоторые сложности. Для их устранения компания 12CM предлагает свою систему электронных личных печатей.





Многие уже пробовали в действии умные личные печати. В магазине или другом заведении использование купона проводится при сканировании сотрудником специальных штрихкодов или других отметок на смартфоне клиента. Наша система выполнена по принципу взаимодействия тачскрина смартфона со специальным устройством-печатью. Оно считывает уникальный код, созданный на смартфоне на основе пяти контактных точек. Далее срабатывает система подтверждения, основанная на облачных технологиях. Это позволяет значительно сократить расходы на закупку техники для использования QR-кода. То есть, необходима лишь специальная печать размером с ладонь, и смартфон клиента. Кроме того, такой подход более удобен для пользователя, что расширяет возможности выхода на рынок.





Во многих кафе, магазинах, ресторанах и салонах красоты ставят печати на бумажные купоны. Когда набирается десять печатей, можно получить бесплатный кофе, какой-нибудь товар, или бесплатную стрижку. У каждого такого заведения свои купоны. Компания 12CM перенесла их в смартфон. Печать ставить также удобно. Достаточно прикоснуться к экрану специальным электронным устройством, выполненном в виде печати. Далее технология Echoss stamp всё сделает сама. Это касается использования купонов, проведения оплаты, накопления баллов и других процедур. При этом офлайн-заведениям не нужно тратиться на покупку дорогих считывателей QR-кодов. Компания 12CM сотрудничает с 50-ю партнёрами только в стране. Её разработку применяют 24 страны. Одна компания, работающая с мобильными купонами в Японии, установила свою систему в кафе сети Starbucks. Компания установила свои системы в тысячу магазинов мороженого Baskin-Robbins. Это заняло три дня, а расходы составили около 30 тыс. долларов. Ежедневно компания 12CM обрабатывает около 9 млн запросов о подтверждении тех или иных операций. Накопление больших данных позволило применить технологии искусственного интеллекта и расширить сферу деятельности.





ⓒ 12cm

Мы стремимся стать мировым образцом в своей сфере. Следуя этой цели, наша компания развивается в направлении услуг O2O, больших данных, искусственного интеллекта. При этом мы всегда пытаемся достичь инновационных результатов. Также мы хотим вносить свой вклад в решение социальных проблем. Например, мы могли бы провести кампанию вместе со Всемирной продовольственной программой, чтобы помочь голодающим и создать платформу пожертвований для решения продовольственной проблемы развивающихся стран. Мы также участвуем в решении экологических, социальных и управленческих проблем.





Единорог – мифологический персонаж. Его вряд ли можно встретить в реальной жизни. Именно поэтому стартапы, работающие менее 10 лет с момента открытия, стоимость бренда которых превысила 1 млрд долларов, называют единорогами. Мы надеемся на то, что компания 12CM, расширяющая своё присутствие на зарубежных рынках, в скором времени получит это высокое звание.