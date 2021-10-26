Запуск ракеты «Нурихо» и космическая программа Сеула

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21 октября в 17:00 кор.вр с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо была запущена первая южнокорейская ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II). В 17:15 ракета достигла высоты 700 км. Но макет полезной нагрузки не был выведен на низкую орбиту на высоте 600-800 км от поверхности Земли. Это связано с тем, что работа жидкотопливного двигателя третьей ступени прекратилась немного раньше, чем планировалось, что не позволило полезной нагрузке в виде макета спутника достичь необходимой скорости. Однако расстраиваться по этому поводу не стоит, поскольку вероятность успеха первого запуска новой ракеты-носителя не превышает 30%. В целом первый полёт «Нурихо» оказался успешным, и Республика Корея вступила в эру самостоятельного изучения космоса. О значении этого события мы поговорим с директором Института глобальной экономики г-ном Ким Дэ Хо.





Для того, чтобы запуск ракеты «Нурихо» можно было назвать полностью успешным, она должна была правильно взлететь и вывести полезную нагрузку на заданную орбиту. Ключевая технология заключается в поэтапном разделении трёх ступеней. Ракета без сбоев поднялась на высоту 700 километров, хотя и не смогла вывести на орбиту макет полезной нагрузки. Выявленные недостатки могут быть восполнены в ходе дополнительных испытательных пусков. Я охарактеризовал бы запуск как 90-процентный успех.





Когда речь заходит об отечественной космической ракете, то первым делом вспоминается «Нарохо», запущенная в 2013 году. Она была двухступенчатой, её грузоподъёмность составляла всего 100 кг, а дальность полёта 300 км. Новая ракета «Нурихо» является трёхступенчатой. Она может нести полезную нагрузку массой 1,5 тонны и подниматься на высоту до 700 км. Если первая ступень «Нарохо» была изготовлена по российским технологиям, то «Нурихо» - полностью отечественная ракета.





Страны, первые создавшие космические ракеты, не спешат делиться технологиями с другими. Они не продают материалы и запчасти, и это связано с опасениями по поводу того, что всё больше стран приближаются к созданию собственных ракет-носителей. Кроме того, такие ракеты могут служить средствами доставки ядерного оружия. В этой связи очень сложно разработать космическую ракету с нуля без посторонней помощи. При испытательном запуске ракеты нужно соблюдать предельную осторожность: ракета не должна пересечь границу с другими странами. Несмотря на многие трудности, южнокорейская ракета стартовала достаточно успешно. Хотя успех и не был 100-процентным, инвестиции в размере 1 млрд 800 млн долларов не пропали даром.





В создании «Нурихо» принимали участие около 300 компаний. Hanhwa Aerospace создала двигатели, Корейская аэрокосмическая корпорация и Doowon Heavy Industrial принимали участие в разработке топливного бака и фюзеляжа, а стартовую площадку изготовила Hyundai Heavy Industries. Кроме того, малые и средние компании принимали участие в разработке и изготовлении различного оборудования, материалов и запчастей. Во всём мире космическую отрасль возглавляют частные компании. Благодаря проекту «Нурихо» многие южнокорейские частные предприятия повысили свой потенциал. Это, безусловно, положительно повлияет и на другие отрасли. В процессе реализации космического проекта созданы многие вещи, активно применяемые сегодня в быту. Это, к примеру, водонепроницаемая ткань Gore-Tex, микроволновая система очистки воды, а также техника для медицинской визуализации. Экономический эффект космического проекта может быть велик. Так, в течение ближайших десяти лет планируется запуск около ста мини-спутников, включая те, которые необходимы для отечественной версии Глобальной системы позиционирования. Это даст возможность Республике Корея не зависеть от других стран. До 2027 года планируется запустить ещё четыре ракеты.





На начальном этапе южнокорейской космической программы в задачу «Нурихо» входит выведение на орбиту одного спутника. Но в международных научных кругах обсуждается возможность выведения с помощью одной ракеты сразу десятков мини-спутников весом по 100 кг. Южнокорейские учёные тоже занимаются этим вопросом, и это станет вторым этапом. Третьим этапом являются полёты на Луну и Марс. В настоящий момент проектами столь высокой сложности занимаются США, Россия, Китай и Индия. Ну и четвёртый этап – это отправка человека в космос. Южнокорейским специалистам удалось успешно выполнить важнейшую часть первого этапа – вывести ракету на высоту 700 км. Теперь технологический разрыв с передовыми космическими державами будет сокращаться.





Республика Корея начала развитие своей космической программы довольно поздно, поэтому ей предстоит решить целый ряд задач. Уровень соответствующих отечественных технологий составляет от 60 до 80% от уровня США и России. Несравненно мал и размер вкладываемого в эту отрасль бюджета. В прошлом году США выделили на космическую программу 48 млрд, Россия - 35 млрд 800 млн, Китай – 8 млрд 800 млн, Япония – 3 млрд 300 млн долларов. Южнокорейский показатель – лишь 700 млн долларов. Правительству необходимо срочно увеличить поддержку космической отрасли.