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Дата рождения: 26 сентября 1986 г.

Рост: 178 см

Вес: 63 кг

Дебют: «Неудержимый хай-кик» (지붕뚫고 하이킥), 2009 г.

Актёр Юн Си Юн родом из города Сунчхон провинции Чолла-Намдо. Воспитанием мальчика занималась его бабушка по материнской линии, в то время как родители артиста работали, чтобы обеспечить семью. Начальную школу Юн Си Юн окончил в родном городе, затем с семьёй переехал в город Ëнин провинции Кёнгидо. Настоящее имя актёра – Юн Дон Гу (윤동구). Актёр сменил имя на Юн Си Юн сразу при поступлении в университет Кёнги. В 2009 году актёр получил роль в ситкоме «Неудержимый хай-кик». После успешного дебюта в 2010 году принял участие в фильме «Звонок смерти 2: Кровавый лагерь» (고死 두번째 이야기: 교생실습), в котором также исполнил главную роль. Особый успех Юн Си Юну принесла роль в сериале телеканала KBS2 «Король выпечки Ким Тхак Ку» (제빵왕 김탁구), телевизионный рейтинг которого составил 49,3%. В период до 2014 года он снялся в нескольких сериалах, включая «Я тоже цветок» (나도 꽃), «Премьер-министр и я» (총리와 나), а также фильме «Профессионал Пэк» (백프로). В период с 2014 по 2016 годы актёр проходил военную службу по призыву в рядах морской пехоты ВС РК. По возвращении из армии активно снимается в телевизионных сериалах. В числе его основных работ «Ваша честь» (친애하는 판사님께), «Цветок маш» (녹두꽃), «Дневник психопата» (싸이코패스 다이어리), «Ты придаёшь мне сил подняться» (유 레이즈 미 업). В ближайшее время должны выйти два фильма с участием актёра – «Ты и я» (니캉내캉) и «Рождение» (탄생), о первом в стране католическом священнике Ким Дэ Гоне (김대건). Юн Си Юн является обладателем ряда премий, в том числе Korea Drama Festival (2010), KBS Drama Awards (2010, 2016, 2018), SBS Drama Awards (2018).