Легенда о госпоже Пак

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Давным-давно на вершине Сансанбон в горах Кымгансан жил конфуцианский учёный по имени Пак Хён Ок. Люди называли его отшельником Паком. Однажды правителем соседней деревни был назначен человек по имени Ли Дык Чхун. Они быстро сдружились с Паком и вскоре даже поженили своих детей.





Каково же было удивление жениха по имени Ли Си Бэк, когда после свадьбы он вошёл в комнату невесты и отныне его жены – госпожи Пак.

- А-а-а! Это же… чудовище! У неё глаза навыкате, огромный лоб и отвратительный рот!

Молодой Ли Си Бэк совсем не навещал свою супругу. Свекровь и слуги тоже держались от неё подальше и даже перешёптывались за её спиной.

В один из на редкость ясных дней отец госпожи Пак спустился на облаке с гор Кымгансан. Когда отшельник Пак помолился и прочитал заклинание, госпожа Пак сняла с себя кожу и снова превратилась в красивую девушку.





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Госпожа Пак рассказала мужу о том, что произошло.

- Мне так стыдно, что всё это время я судил тебя только по внешности. Прости меня, такого нерадивого мужа.

Искренность Ли Си Бэка растопила накопившиеся печали госпожи Пак.





В те времена с севера на страну часто нападали варвары, но Ли Си Бэк и генерал Им Гён Оп благополучно отражали эти наступления.

Тогда к борьбе присоединилась дочь китайского короля Ки Рёндэ. Она была опасной соперницей, обладавшей знаниями в даоистской магии. Но госпожа Пак предугадала намерения Ки Рёндэ.

Следующим вечером к Ли Си Бэку действительно явилась развлекательница кисэн по имени Соль Чун Мэ. Но госпожа Пак прочитала заклинание, и Ки Рёндэ тут же отправилась на родину.





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После возвращения дочери король империи Цин решил послать в Корею своих самых ценных генералов – братьев Гольдэ и Ульдэ. Но и об этом госпожа Пак сразу догадалась. На этот раз она велела мужу укрыть короля в крепости Намхансансон.

В Ханяне Ён Ульдэ убил много простых людей и разграбил имущество. Но магия госпожи Пак помогла переодетой служанке Ке Хва изгнать противника.





Король подписал документ о капитуляции, как и советовала госпожа Пак. Принц был отправлен заложником в Китай, но война закончилась. Однако когда Ён Гольдэ собирался вернуться на родину, он узнал о смерти брата и поэтому направился в дом госпожи Пак.

Навстречу Ён Гольдэ вышла Ке Хва. Госпожа Пак, тем временем, прочитала заклинание и обездвижила противника. Теперь Ён Гольдэ молил о пощаде, и госпожа Пак вернула его в империю Цин.

В стране снова установился мир. Ли Си Бэк получил высокий государственный чин за заслуги перед страной, а госпожа Пак за спасение страны благодаря своим магическим силам получила почётный титул.