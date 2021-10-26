«Игра в кальмара» стала номинантом кинопремии «Готэм»

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Легенда о госпоже Пак
2021-10-26
#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-27
Корейский сериал от стриминговой платформы Нетфликс «Игра в кальмара», который покорил зрителей буквально со всего мира, продолжает завоевывать новые вершины. А наш сегодняшний выпуск можно назвать специальным, потому что он будет посвящён недавним событиям, которые произошли с актёрами из этой нашумевшей социальной драмы.
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-10-26
2021-10-25
2021-10-25
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