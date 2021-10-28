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Духовые инструменты

#Мелодии Кореи l 2021-10-27

Мелодии Кореи

Духовые инструменты

Духовые инструменты широко использовались в традиционной музыке ещё со времён государства Объединённая Силла. Тогда самыми распространёнными инструментами считались флейты тэгым, чунгым и согым. С этими и другими инструментами, дошедшими до наших времён, вы сможете познакомиться в нашем выпуске. 


Выпуск 537. Духовые инструменты

* Мелодия «Утро» – Хан Чхун Ын (флейта согым) 

* Мелодии «Танец льва», «Пхаёнгок» - Тон Сон Бон (дудка тхунсо) и ансамбль

* Мелодия «Весна на караульном посту» – Ли Ён Гу (дудка тансо)

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