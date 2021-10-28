Последние события на Корейском полуострове
Перемены во внешней политике Севера
2021-10-28
#Мелодии Кореи l 2021-10-27
Духовые инструменты широко использовались в традиционной музыке ещё со времён государства Объединённая Силла. Тогда самыми распространёнными инструментами считались флейты тэгым, чунгым и согым. С этими и другими инструментами, дошедшими до наших времён, вы сможете познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 537. Духовые инструменты
* Мелодия «Утро» – Хан Чхун Ын (флейта согым)
* Мелодии «Танец льва», «Пхаёнгок» - Тон Сон Бон (дудка тхунсо) и ансамбль
* Мелодия «Весна на караульном посту» – Ли Ён Гу (дудка тансо)
Последние события на Корейском полуострове
2021-10-28
2021-10-28 15:53:26
2021-10-28 12:06:51
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >