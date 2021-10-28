Перемены во внешней политике Севера

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В сентябре этого года Северная Корея восемь раз запускала ракеты, в том числе, крылатые, баллистические малой дальности, гиперзвуковую и подводного базирования. Ещё одна ракета подводного базирования запущена в октябре. Высокотехнологичное оружие, которое Северная Корея разработала за последние пять лет, было представлено на оборонной выставке, посвящённой 76-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Означает ли это, что Пхеньян намерен продолжать свою прежнюю внешнюю политику? Об этом расскажет доктор Хон Мин из Корейского института национального воссоединения.