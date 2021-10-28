Последние события на Корейском полуострове
Перемены во внешней политике Севера
2021-10-28
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-10-28
В сентябре этого года Северная Корея восемь раз запускала ракеты, в том числе, крылатые, баллистические малой дальности, гиперзвуковую и подводного базирования. Ещё одна ракета подводного базирования запущена в октябре. Высокотехнологичное оружие, которое Северная Корея разработала за последние пять лет, было представлено на оборонной выставке, посвящённой 76-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Означает ли это, что Пхеньян намерен продолжать свою прежнюю внешнюю политику? Об этом расскажет доктор Хон Мин из Корейского института национального воссоединения.
Последние события на Корейском полуострове
2021-10-28
2021-10-28 15:53:26
2021-10-28 12:06:51
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